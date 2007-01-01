Ремонт еще одного моста пройдет в Калужской области

Работы запланированы с 15 марта по 30 ноября.

Реверсивное движение будет организовано на мосту через реку Кванку на дороге М3 «Украина» - Перемышль.

Ранее министерство транспорта сообщало о ремонте моста через Выссу на этой же дороге в те же сроки.