-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Ремонт еще одного моста пройдет в Калужской области
Авто и транспорт

Ремонт еще одного моста пройдет в Калужской области

Работы запланированы с 15 марта по 30 ноября.
Дмитрий Ивьев
00:00 сегодня
0 380
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Реверсивное движение будет организовано на мосту через реку Кванку на дороге М3 «Украина» - Перемышль.

Ранее министерство транспорта сообщало о ремонте моста через Выссу на этой же дороге в те же сроки.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJmREdHN1pIMU1UTVVYK09Wd1IxZXc9PSIsInZhbHVlIjoiS2toYnFQbHhWd3pZMkJYVXlTaUk3ZnprVUprZTZ6cmVyN2JwNkFPanBTcGF0SkhXdUw3RGh4RjVDN1hVMHIwUjhLZmNaamZ5b0loTmZZM2NKNW0rc2JhL0JJMG8rQ0VBWDZ2cndwMUlFM0NycStQK0tyZzBTRFhUTCtSZE9iUENnb2R5Qjlid0ZSdDl3ZC9oaFVpQzJWQ0VobHhyK25PYk9KU0puRnh6eE1Pd1p2V3QzbEsrYit3NXJNSU5YVlNiYjJwWmdIb3dIaVhybExEbTQrZERVSDRZMGlSUm5BeHEvSHNMc1J1RHV4VzRGN2w5QUQ5KzJoTzErcWpVOFdvc2t1L21LdWRRamxtVEdqZVlmL2NHQkJyMDFoaVFCUmw2MGQvQ2ZhcUpsUGd1bGF5Ujl5dS9xM01xd3RXY0w0TE5kQWNtZUQ5ZGp3dVpPOVk1Mm9IRlRaTGxRNWFqVC9FRGkzaEVKSmEwMmg5Y2hKRllFeWdVUkxEM1JKQzlON05VNHJQTXdWaWFkS01zOGZHamF2TDhpUmxIWUpIWlYrYWpyVG84ZjBTMUdQOVVtY3dsRFpvTHkwaFNkaDhRL3hiTiIsIm1hYyI6Ijk0NTMwNzc2MTY3M2RlYzUxODYwZDJiOWE1YTM3NTdjYTI1ODY2MzZjYWE5YmQ4OTY1NDRmZTUyZGFmNGYzZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklMUURCdUFoaXd4L1FzNlF0eTlFemc9PSIsInZhbHVlIjoiTnpFMWszUFY5WTJ1ZWpNc3BTaTBSOWIrTFVFMytHeWIya1BLcGRYQjdLNm12N1hrTC8rTXBFQVlXTFFjcFQwdmNnWU1VUlFobWNYSkN1R3czTnhqM0p4MFlma0tCOERCSnN3WnlMV2R0OFhQWVFsYUp0SDN5N1dDVE1ocGFqOWg4a2RzQ3ZtNHBiYUo0bUs5SGs4YUwrQXgwMGtMREFQUEoyZTR6aXF6MTY4UHVtcVlyNERRb0pON1hOalJwOWNjdnEzb0JTYW1wVWp3YVB1Rm1YQUlQY0cyM2RvMmJ0dDBwdks2MnZydXJNaFA5enI5aTA0TkQ0cStlSjBkRUhudjZtWTNxWVptdW9mTGhHS3dwNlV2Rm5SKzVBRFpWYWhVanRvdzRTUXhJdnVadVo0bzE4TE9idHExdk9DeWRPYmx1Q3ZaVjd1eHhQVnlRNFIxZ3RIaldoWG8xWW9VaHQwS1krQTU0M2VUWTUvd2hlNU85UjEvZG4rMkdlT3V3VURDTU9SWWVWeTRtc1lYdy9HN3BFZjRsdjhVRFI0MFZKTzcvbWJucENVS1JvNXpSN0hCQmY4ci9rdElnUWZMN3FXUGc4Y3RLd2o4U2ErVDJkdFQ5U3E2QStVZnpOb2ZBdVM2cS9ydDhXdC9ScE9mVWR6Z3l0RWVQTTEwSElXcUpyaExGUmdvZlRoRnIyODJEdG9mcjFlR21HYS9iNmNqRXMyZnJqZjNiZ2JmRm5VTXFEQmtmNFpUWFlXY0xaeUF4SE9TT1d2Q21WRE5PdVZEOHBSWUk5RFlrM2plWjlCT3ZCQnZhay9sMGl5QndPSDBINjVUTlg0T2ZRNFVBdUp3b1JSbiIsIm1hYyI6IjVmMmNjNGE3MDZkZDIxNmQ3NTU4MmMxYzY2YzNiYmM0MjFhN2ViZWNlMmZjZDliOWJhM2U4ZDY2YjUyYzYxMjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+