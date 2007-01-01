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Авто и транспорт

В Калужской области ограничат движение по мосту через Выссу

Дмитрий Ивьев
16:51 сегодня
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С 15 марта начнется ремонт на дороге между трассой М3 «Украина» и Перемышлем, сообщили в региональном Минтрансе.

На мосту через реку Высса организуют реверсивное движение.

Ремонт обещают завершить к 30 ноября.

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