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Авто и транспорт

У калужского таксиста забрали машину

На этой неделе уже прошло шесть рейдов. Об их итогах 12 февраля рассказал начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.
Дмитрий Ивьев
16:42 сегодня
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Инспекторы остановили 58 автомобилей такси, выявлены девять нарушений.

Два нарушителя попались в Думиничах, по три – в Людиново и Кондрово, один – в Обнинске.

- Установлено, что 7 водителей осуществляли перевозку пассажиров без путевого листа с отметками о прохождении технического и медицинского осмотров, - прокомментировал Орехов. - Один водитель в Людиново осуществлял перевозку пассажиров, не имея соответствующего разрешения на работу в такси, а автомобиль не был внесен в региональный реестр, как итог: автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. Еще у одного водителя в Думиничи отсутствовала необходимая атрибутика легкового такси: цветографическая схема и опознавательный фонарь легкового такси.

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