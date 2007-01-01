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Авто и транспорт

В Калуге заделали ямы на улице Ленина

Ремонт провели на перекрестке с улицей Карла Либкнехта.
Дмитрий Ивьев
12:43 сегодня
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В среду, 12 февраля, фото опубликовала городская управа.

Ранее водители жаловались, что на перекрестке вырезали ямы, но асфальт долгое время не укладывали.

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