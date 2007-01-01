Калужане просят построить новый мост через Оку

На отсутствие постоянной переправы жалуются жители Ферзиковского района.

- Когда будет построен мост через Оку в районе Дугны? – задается вопросом калужанин на странице губернатора. - В год несколько раз понтонный мост разбирают, в итоге правобережная часть Ферзиковского района остается фактически отрезанной от райцентра. Приходится ездить через Калугу.

Вот как прокомментировали ситуацию в министерстве транспорта Калужской области:

- Строительство моста на 2025 год, к сожалению, не запланировано, так как программа работ на этот год уже сформирована. Мы обязательно рассмотрим эту возможность в последующие годы.