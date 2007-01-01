В Калужской области не нашли денег на автобус Юхнов – Обнинск – Малоярославец

Пассажирам придется ждать как минимум до 2026 года.

Жалоба на отсутствие транспорта появилась 11 февраля на странице губернатора.

- Мы отдали письмо с подписями граждан в июне 2024 года. Минтранс не выполнил ваше поручение решить этот вопрос, - обращаются к главе региона. - Обращаю внимание, людей интересуют не частные перевозчики по нерегулируемым тарифам, как отвечает Минтранс (желающих из них, кстати, нет и не предвидится), а именно государственный транспорт как в Калуге, Обнинске. Не должно быть дискриминации в обеспечении транспортом жителей районов области.

Однако никаких положительных новостей пока по этому поводу нет.

- Из-за ограничений с бюджетом установление маршрута по регулируемым тарифам Юхнов-Обнинск-Малоярославец не планируется, к сожалению. Мы рассмотрим данный вопрос при формировании бюджета на 2026 год, - заявили в министерстве транспорта Калужской области.