В Калуге просят установить новую дорожную камеру

Такое обращение появилось на странице городского головы.

- Установите камеры на красный свет на Нефтебазе, постоянно проезжают на красный свет таксисты и прочая шелупонь, - прокомментировал житель Калуги.

Но в городской управе ответили, что пока там камера не планируется.

- Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения устанавливаются только в местах концентрации ДТП после согласования с Госавтоинспекцией, - пояснили чиновники. - Пока здесь их установка не планируется. Коллеги продолжат мониторить дорожную ситуацию на этом участке.