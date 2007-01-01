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Авто и транспорт

В Калуге просят установить новую дорожную камеру

Такое обращение появилось на странице городского головы.
Дмитрий Ивьев
11:18 сегодня
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- Установите камеры на красный свет на Нефтебазе, постоянно проезжают на красный свет таксисты и прочая шелупонь, - прокомментировал житель Калуги.

Но в городской управе ответили, что пока там камера не планируется.

- Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения устанавливаются только в местах концентрации ДТП после согласования с Госавтоинспекцией, - пояснили чиновники. - Пока здесь их установка не планируется. Коллеги продолжат мониторить дорожную ситуацию на этом участке.

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