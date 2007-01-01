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Авто и транспорт

В Калуге проектируют новую дорогу

Она соединит деревни Доможирово и Лихун, сообщили 11 февраля в городской управе.
Дмитрий Ивьев
10:18 сегодня
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- Получены результаты инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, - рассказали в управе. - Сейчас подрядчик корректирует проектную документацию, чтобы направить её на госэкспертизу.

Также заключены договоры на проектные работы по строительству водопровода для многодетных семей в деревне Лихун.

- Реализовать проекты по строительству дорог и водопровода планируется в ближайшие два года, - говорится в комментарии городской управы.

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