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Авто и транспорт

Мост в Козельске перекроют с 15 марта

Дорога через реку Клютома будет закрыта до 20 ноября, сообщили в министерстве транспорта Калужской области.
Дмитрий Ивьев
09:16 сегодня
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В течение 10 месяцев там будет проходить ремонт.

Для водителей организуют объезд по улицам Буканова, Чкалова и дороге Козельск - Ульяново.

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