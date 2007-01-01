Мост в Козельске перекроют с 15 марта

Дмитрий Ивьев

Дорога через реку Клютома будет закрыта до 20 ноября, сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

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Дмитрий Ивьев 440 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники