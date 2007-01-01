В Калуге остановку с улицы Кирова перенесут на улицу Плеханова

Речь идет об остановочном пункте у дома №11 по Кирова.

По задумке властей, улучшить ситуацию с пробками на центральной улице города получится, если перенести остановку за угол – к дому №45 по Плеханова.

Тогда по Кирова в сторону сквера Мира будет выделенная полосу для автобусов на участке от Герцена до Плеханова, сообщил 10 февраля на планерке в горуправе первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Когда именно пройдут работы, чиновники пока не уточнили.