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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге остановку с улицы Кирова перенесут на улицу Плеханова

Речь идет об остановочном пункте у дома №11 по Кирова.
Дмитрий Ивьев
15:16 сегодня
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По задумке властей, улучшить ситуацию с пробками на центральной улице города получится, если перенести остановку за угол – к дому №45 по Плеханова.

Тогда по Кирова в сторону сквера Мира будет выделенная полосу для автобусов на участке от Герцена до Плеханова, сообщил 10 февраля на планерке в горуправе первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Когда именно пройдут работы, чиновники пока не уточнили.

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