Калужская область заняла 29 место в рейтинге доступности бензина

В прошлом году жители региона могли на среднюю зарплату купить 1143 литра топлива АИ-92.

За 2023 год этот показатель составлял 1064 литра, но место в рейтинге было таким же.

За 12 месяцев калужский бензин подорожал на 10,2%.

На первом месте в списке оказалась Москва – 2421 литр.

Среди лидеров также Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ.

Соседи калужан оказались на следующих позициях: Московская область – 12, Тульская область – 33, Брянская область – 62, Смоленская область – 63, Орловская область – 70.