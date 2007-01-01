В Калуге проверили светофор на улице Генерала Попова

На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее на этот светофор у дома №11/1 жаловались жители Правобережья. Там идет обратный отсчет до нуля, но зеленый не загорается, если не нажали кнопку.

- Нарушений в работе светофора на регулируемом пешеходном переходе на улице Генерала Попова нет, - рассказали нам 8 февраля в УМВД по Калужской области. - Время, отсчитываемое светофором, указывает минимальный период, который должен пройти до следующей фазы переключения. Смена сигналов светофора с красного на зеленый осуществляется только по нажатию соответствующей кнопки после того, как истечет указанное время, а если кнопку не нажимать, то отсчет времени просто прекратится, тем самым информируя пешеходов о том, что светофор готов к работе и можно нажимать кнопку.