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Новость дня Авто и транспорт

«Примите меры!»: в Калуге жалуются на запаркованный тротуар

Водители заезжают на пешеходную дорожку у Дворца спорта на улице Ленина.
Дмитрий Ивьев
21:00 07.02
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Фото вечером 7 февраля опубликовали на странице губернатора.

- Большая просьба обратить внимание на парковку машин около Дворца спорта по улице Ленина, особенно в дни проведения мероприятий! – написал калужанин. - Машины паркуются как хотят, на остановке общественного транспорта, на тротуаре, во дворах близлежащих домов. Примите меры!

При этом у Дворца спорта есть подземная парковка.

Ранее о такой же проблеме сообщали посетители филармонии. Там также машины ставят на тротуаре.

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