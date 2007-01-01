В Калуге отменили рейс в Санкт-Петербург

В пятницу, 7 февраля, авиакомпания «Азимут» не полетит в северную столицу.

- Причиной отмены стало аномально высокое атмосферное давление в Санкт-Петербурге, - заявили в калужском аэропорту. - Авиакомпания приняла решение отменить рейс, так как, согласно прогнозам, погодные условия до конца сегодняшнего дня не нормализуется, что делает полет невозможным.

Рейс из Калуги в Сочи будет выполнен по расписанию.

- Международный аэропорт «Калуга» работает в штатном режиме, и все остальные рейсы выполняются по расписанию, - говорится в официальном сообщении.