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Авто и транспорт

Центр Калуги встал в пробках

Дмитрий Ивьев
16:48 сегодня
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Движение на дорогах затруднено вечером в пятницу, 7 февраля.

Заторы образовались на улицах Кирова, Ленина, Московской, Гагарина, Кутузова, Жукова, площади Старый Торг.

Очевидцы сообщают о ДТП на перекрестке улиц Кирова и Ленина.

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