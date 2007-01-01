Высокое давление мешает самолету из Калуги вылететь в Санкт-Петербург

Рейс задерживается в пятницу, 7 февраля.

- Причина задержки - аномально высокое атмосферном давлении в северной столице России, - пояснили в калужском аэропорту. - Обращаем ваше внимание, что рейс из Калуги в Сочи также будет задержан, так как его выполняет то же воздушное судно, которое задерживается с вылетом в Санкт-Петербург.

Самолет «Суперджет» авиакомпании «Азимут» должен был вылететь в Санкт-Петербург в 13:50, но теперь отправится не раньше 16:00.

Этот тип самолетов запрещено использовать при том рекордно высоком атмосферном давлении, которое наблюдается в пятницу в Санкт-Петербурге. Там сейчас почти 790 мм рт.ст. В Калуге – около 766.