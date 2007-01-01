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Авто и транспорт

В Калуге пробка собралась на улице Гагарина

Днем в пятницу, 7 февраля, затруднено движение в сторону центра города.
Дмитрий Ивьев
14:10 сегодня
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В среднем ряду перед перекрестком с улицей Королева сломался автомобиль «Рено».

Машина стоит в среднем ряду на аварийке.

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