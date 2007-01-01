В Калуге опять сломался светофор у Губернского парка

Местный житель оставил жалобу в официальном сообществе Правобережья в ВК.

- Прошёл день, а он опять не работает, и так уже полгода, после ваших работ его хватает на неделю максимум, - рассказал калужанин.

В управлении городского хозяйства пообещали направить туда бригаду.

- Предположительно, отключения возникают из-за перепадов напряжения, - пояснили коммунальщики. - Специалисты ищут варианты решения проблемы, возможно придется модернизировать светофор. Если снова он погаснет, просим граждан сообщать эту информацию в диспетчерскую 8-800-450-10-02. Для оперативного принятия мер.