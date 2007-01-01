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Самый дешевый бензин замечен в Калужской области

В пятницу, 7 февраля, об этом заявили на заседании оперативного штаба в правительстве.
Дмитрий Ивьев
11:57 сегодня
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- 92-ой бензин имеет самую низкую цену в Калужской области в ЦФО - 53 рубля 33 копейки, - рассказал министр конкурентной политики региона Николай Владимиров.

При этом с 29 января по 5 февраля цены на бензин на заправках нашего региона выросли на 0,3%, на дизельное топливо - на 0,1%.

По ЦФО калужские АЗС занимают второе место в рейтинге минимальных цен по бензину и третье по дизельному топливу.

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