Самый дешевый бензин замечен в Калужской области

В пятницу, 7 февраля, об этом заявили на заседании оперативного штаба в правительстве.

- 92-ой бензин имеет самую низкую цену в Калужской области в ЦФО - 53 рубля 33 копейки, - рассказал министр конкурентной политики региона Николай Владимиров.

При этом с 29 января по 5 февраля цены на бензин на заправках нашего региона выросли на 0,3%, на дизельное топливо - на 0,1%.

По ЦФО калужские АЗС занимают второе место в рейтинге минимальных цен по бензину и третье по дизельному топливу.