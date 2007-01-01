В Калужской области отремонтируют 130 километров дорог

Представители региона защитили программу дорожной деятельности 2025-2030 гг. в Федеральном дорожном агентстве.

В среду, 5 февраля, об этом сообщил министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.

С нынешнего года основные дорожные работы в регионе будут проводиться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Запланирован ремонт 130 километров областных дорог. Также будут начаты работы по ремонту 54 километров дорог, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2026-2027 годы.

В Барятинском, Дзержинском, Козельском, Малоярославецком, Перемышльском и Ферзиковском районах проведут реконструкцию и ремонт восьми мостов протяженностью 363 метра.

22 километра областных дорог оборудуют освещением.