Новый автобус №35 в Калуге запустят только весной

Его включили в реестр маршрутов в январе, но пока не определен перевозчик.

- Готовим конкурс на определение перевозчика, - рассказали нам 5 февраля в управлении городского хозяйства. - Планируем весной начать работу. В апреле.

Автобус №35 будет ходить от вокзала Калуга I до Яченской набережной.

От вокзала он будет ехать по улице Ленина до Кирова, потом в сторону площади Победы, там делать круг и обратно по Кирова до сквера Мира, затем по Гагарина и Королева до парка Циолковского, там разворачиваться и ехать по Королева и Пушкина до Каменного моста и Старого Торга, спускаться вниз по улице Набережной и доезжать до сквера Волкова.

В обратном направлении автобусы №35 поедут от сквера Волкова в сторону бора, там развернутся, проедут набережную Оки, Старый Торг, Каменный мост, улицы Гагарина, Кирова, площадь Победы, Ленина.

На маршруте хотят использовать два малых автобуса. Подбирать и высаживать пассажиров они будут на всех городских остановках.