В Калуге проверят светофор на улице Генерала Попова

Местная жительница ранее рассказывала, что он вводит в заблуждение пешеходов.

Там идет обратный отсчет красного света, но при нуле зеленый не загорается, а продолжает гореть запрещающий сигнал. Но некоторые пешеходы в этот момент уже выходят на проезжую часть.

- Центр организации дорожного движения в течение месяца промониторит дорожную ситуации на этом участке, - рассказали 4 февраля в управлении городского хозяйства. - После завершения мониторинга, специалисты смогут оценить необходимость внесения правок в работу светофора.