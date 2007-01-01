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Авто и транспорт

В Калуге включили светофор в деревне Белой

Он не работал с понедельника, 3 февраля.
Дмитрий Ивьев
10:10 сегодня
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Водители жаловались, что пешеходов, пересекающих проезжую часть, не было видно.

Утром во вторник светофор заработал. Он выключался из-за скачка напряжения.

Фото выложили в сообществе «Калуга ДТП».

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