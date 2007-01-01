В Калуге жалуются на светофор с кнопкой

О проблеме рассказала жительница улицы Генерала Попова в официальном сообществе Правобережья в ВК.

По ее словам, светофор вводит пешеходов в заблуждение.

- Когда горит красный, то идет отсчет секунд, после которого автоматически не включается зеленый, а продолжает гореть красный. Чтобы загорелся зеленей, надо нажать кнопку, но не все об этом знают, - пояснила калужанка. - Неоднократно наблюдала, как после того, как отсчет секунд закончился, люди автоматически, уже не глядя на светофор, переходят дорогу на красный свет в то время, как несутся машины.

Женщина уверена, что схему нужно поменять, пока нет происшествий.