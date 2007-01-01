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Авто и транспорт

Авария заблокировала въезд в Калугу

ДТП произошло утром в понедельник, 3 февраля, на обходе города.
Дмитрий Ивьев
09:05 сегодня
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Машины столкнулись перед Пучково.

Пробка в сторону моста через Оку растянулась уже на полтора километра.

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