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Авто и транспорт

Центр Калуги встал в пробках

Движение на нескольких улицах затруднено вечером в пятницу, 31 января.
Дмитрий Ивьев
16:38 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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Трудно проехать по Кирова, Гагарина, Ленина, Московской, Кутузова, Либкнехта, Жукова, площади Старый Торг.

Сообщений об авариях пока не поступало.

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