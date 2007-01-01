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Авто и транспорт

В Калуге затопило дорогу

О проблеме 30 января рассказала на странице городского головы местная жительница.
Дмитрий Ивьев
15:35 сегодня
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Она опубликовала видео из микрорайона Малиновка.

- У нас ни дети пройти не могут, не промочив ноги, ни мы пройти не можем. А в этой яме с деревом не то, что ребёнок, взрослый может захлебнуться - такая там глубина, - рассказала калужанка.

В городской управе в ответ заявили, что откачка воды проводится в левый дальний угол парковки - далее в пруд.

- Чтобы решить вопрос со скоплением воды на этом участке, требуется строительство сетей ливневой канализации, - говорится в официальном комментарии. - Рассмотрим такую возможность, но сроки будут зависеть от финансирования.

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