Автобусы перестали ездить между Калугой и Сухиничами
Жителям предлагают использовать железную дорогу.
Про отмену автобусного сообщения в соцсетях рассказала местная жительница.
- Люди с детьми, пенсионеры добираются автостопом, по старинке. Ужас ужасный, - отметила она.
Информацию про отмену автобусов подтвердили 28 января в министерстве транспорта Калужской области.
Там пояснили, что прежний перевозчик прекратил работу. Сейчас объявлен конкурс по поиску новой компании.
Власти предлагают людям использовать железную дорогу – каждый день в Калугу едет четыре поезда.