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Авто и транспорт

Автобусы перестали ездить между Калугой и Сухиничами

Жителям предлагают использовать железную дорогу.
Дмитрий Ивьев
16:10 сегодня
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Про отмену автобусного сообщения в соцсетях рассказала местная жительница.

- Люди с детьми, пенсионеры добираются автостопом, по старинке. Ужас ужасный, - отметила она.

Информацию про отмену автобусов подтвердили 28 января в министерстве транспорта Калужской области.

Там пояснили, что прежний перевозчик прекратил работу. Сейчас объявлен конкурс по поиску новой компании.

Власти предлагают людям использовать железную дорогу – каждый день в Калугу едет четыре поезда.

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