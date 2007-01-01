Автобусы перестали ездить между Калугой и Сухиничами

Жителям предлагают использовать железную дорогу.

Про отмену автобусного сообщения в соцсетях рассказала местная жительница.

- Люди с детьми, пенсионеры добираются автостопом, по старинке. Ужас ужасный, - отметила она.

Информацию про отмену автобусов подтвердили 28 января в министерстве транспорта Калужской области.

Там пояснили, что прежний перевозчик прекратил работу. Сейчас объявлен конкурс по поиску новой компании.

Власти предлагают людям использовать железную дорогу – каждый день в Калугу едет четыре поезда.