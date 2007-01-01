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Авто и транспорт

В Калуге открыли проезд по улице Марата

Дмитрий Ивьев
09:38 сегодня
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Машины могут двигаться по участку между улицами Кирова и Дзержинского.

Ранее управление городского хозяйства сообщало, что дорогу закроют в ночь на 28 января из-за работ по замене столбов.

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