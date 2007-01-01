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Авто и транспорт

В Калуге затруднен выезд с Правого берега

Утром 28 января пробки образовались на улице Генерала Попова.
Дмитрий Ивьев
08:45 сегодня
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В сторону центра машины стоят от поворота на Губернский парк.

Пока нет информации о каких-либо авариях в этом районе.

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