Калужского водителя наказали принудительными работами за езду без прав

Прокуратура Калужской области сообщила, что Людиновская городская прокуратура поддержала обвинение в суде против 24-летнего местного жителя. Парень был признан виновным по статье за управление машиной без прав, хотя его уже лишили прав за такое же нарушение раньше.

Всё началось в июне 2024 года. Этот парень, который уже был лишён права водить машину и имел непогашенную судимость за то же самое нарушение, снова сел за руль «Лады Весты». Он катался по Людиново, пока его не остановили полицейские.

Суд учёл мнение прокурора и решил, что парню придётся отработать 10 месяцев принудительных работ. Кроме того, он снова лишён права управлять машиной на три года.