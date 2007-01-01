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Авто и транспорт

Калужского водителя наказали принудительными работами за езду без прав

Дмитрий Ивьев
15:20 сегодня
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Прокуратура Калужской области сообщила, что Людиновская городская прокуратура поддержала обвинение в суде против 24-летнего местного жителя. Парень был признан виновным по статье за управление машиной без прав, хотя его уже лишили прав за такое же нарушение раньше.

Всё началось в июне 2024 года. Этот парень, который уже был лишён права водить машину и имел непогашенную судимость за то же самое нарушение, снова сел за руль «Лады Весты». Он катался по Людиново, пока его не остановили полицейские.

Суд учёл мнение прокурора и решил, что парню придётся отработать 10 месяцев принудительных работ. Кроме того, он снова лишён права управлять машиной на три года.

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