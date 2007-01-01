+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области у пациентов нарколога забрали права
Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области у пациентов нарколога забрали права

Софья Фирсова
12:09 сегодня
0 1244
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Сотрудники прокуратуры Спас-Деменского района провели проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что двое местных жителей состоят на учете у психиатра-нарколога и при этом водят машину. Прокуратура направила в суд два иска о лишении мужчин прав.

Исполнение судебных решений находится на контроле сотрудников надзорного ведомства.

Лента настроения
7 оценили
86%
0%
0%
0%
0%
14%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZnOWE0cWdOSWFIUWV6bFBVRnhVRVE9PSIsInZhbHVlIjoiTmVwWEhoaDBrV2Z4MzliSXJMZEF1WlRYeTI1ZjNyT1NnN2QwZGFzc0ZMRjhkbEVhckxXR0FPNG53ZS82dlBXN0F0b2R6Wk8zb2thRkJaS2ZraUZqNURGbmEvVzdGV2ZHMjMvYjU2ZVdXUDhLVkI2TEN3WjhBVzB1YTRVM3dPTHh2V2xSMkhHZ2M4UXZZcVA4Y210WWozN0laSnluZHoxb2Y0N212bkdqcHFGcVhIVVM1MC93OEhrWEFaLzlQOWgyUGU4Z3NOc1czbjlYVFlnWEpZak1ySWU4UVhkZzgyR2hLeUlWREdPdXVEY2lPNTRPcG5kZ3NwQStrMGhpd1ZxOW1UV0xSRkVpZjRQVlhhaEZzdmZzL0lsZmN0U2FkWFZYNk5WTEJYdWtsZnhSZHRUUE5ld0dYdWNhZERGZXpZNXVYWE9Ud3pSMDNhblRMT2FIdzBlWUN2M0ZRZFpOVDA5Zys3T3ZUNW9XeDJhMUZBWXNTSXZZazBUMXNUazljMlBnZTg3ZXRnTTdHbTQwbmxyK2YydHR1TnIyYjJCeFh6WDNYd2JSNFRXbVd1a0FuU2dFUFQ5bWMvTXJuamhLbk52NSIsIm1hYyI6ImI3MzRhNzg3MGZiNDlkMjYxOTg2NTM0NGZmN2I5ZDE4NWY1NWMwODgzODBhYTljMGMyZWM3YWI0MzYyZWMyZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktDeXhxNFQ4V3FyUWZvanQ4NWJWSXc9PSIsInZhbHVlIjoiS3RvcDM2aHNha3BKQTJzaDlzajk4Zmp4dko5TVdNRGtjMkhsd2lZSjVvdjk0U0tmenU3RnNrNGkrRnhSb3p0QVFwWk9YZElsaER4RGJxS2ZHSjVrT2tZT3dEdGlEczJlRWthWWYySVF6ZkVqdFNkVW4xTjFyRHExOC9taDlGNVlVeTVRdURqWTZNQUsycGJsVkVyYlkxQytDS1VnWFpCSjkwUzZyY3ZwdWVBNVRWbDVwNmxBMTBnYk9FMXdCZTJOYndYaXdWUlEyNFV0OVJ1OVl3ZVhiWjV3RlhvQW8vY09VTjRVdzE1RGNTUHNGTVdPanJvTjV4YmlCU2U2Yk5WMzZxMmtrSHdNQ1dGNWtmS1pjRWVLVlVNZUphN1dXRk16MWFmWGMvWTE0dXFyK0JwYnlKbGo4NVloTTRYYlY3SFlVMzlMaTJoR1FIS3ozd0ZNQzdDMHdjazFsaGJrL1U0a3hUSHFGZEtPQW1CMURDREdOSmxiZXNMRjRjQ0srblZZeWUrMWxxNThLN1M5NU9CSDRyVkhObGxqLzhWY1l1dGVhdnRmK0pJVkNsTURhRGx1U1VWbXNWYTZib01mNGJwbVJHZnNJM3lHZXBqa2lDV25ueHZGZkw2dlE4TERqL3paWEF2SHByemVjZ0hyZ0FFeGE5V3F3OEZGb0lFZnFBeCsxdTh5M2RjZlkzR0RONjJlMU0rbCsvaHpxMXRDM1JOWmsxUzF6REl4Z2dROUFoaG0xdTUyU2NuZVovSklzSENrKzNpSXRhdDNoaFlrblR2MnljZ3pnZ25qQmtRMFM1SXJ5bE5vcVpqNjl3T3ZvbTJxdE4zUUcxUkhCdG96QTFadiIsIm1hYyI6IjA5NjExZGY2ZTA1ZmFiODFiMWUwYzkxOTJhOGE4MGE3YTU4ZGM3ODZkZDEwMTE5ZGU5ODRjMjUyZTVkY2ExZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+