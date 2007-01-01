В Калужской области у пациентов нарколога забрали права

Сотрудники прокуратуры Спас-Деменского района провели проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что двое местных жителей состоят на учете у психиатра-нарколога и при этом водят машину. Прокуратура направила в суд два иска о лишении мужчин прав.

Исполнение судебных решений находится на контроле сотрудников надзорного ведомства.