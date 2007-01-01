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Авто и транспорт

Мост через Оку открыли в Калужской области

Движение возобновлено 26 января в поселке Дугна Ферзиковского района.
Дмитрий Ивьев
10:36 сегодня
0 66
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Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Ранее мост разводили из-за ледяной шуги.

Река нынешней зимой так и не покрылась устойчивым льдом.

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