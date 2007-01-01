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Авто и транспорт

В Калуге собираются пятничные пробки

Дмитрий Ивьев
16:27 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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Вечером 24 января движение затруднено в центре города.

Заторы образовались на улицах Гагарина, Кирова, Московской, Ленина, Королева, Кутузова, Жукова, площади Старый Торг.

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