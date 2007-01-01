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В Калуге ввели новые запреты для электросамокатов

Средства индивидуальной мобильности нельзя использовать в скверах и парках.
Дмитрий Ивьев
12:32 сегодня
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Перечень содержится в постановлении городской управы, которое 23 января подписал городской голова Дмитрий Денисов.

Запретными зонами стали площадь Победы, сквер Защитников Отечества, парк им. Циолковского, Центральный парк культуры и отдыха, площадь Мира и улица Кирова (вместе с аллеей).

В прошлом году, напомним, запрещающие знаки установили также на улицах Суворова, Ленина, Московской, Дзержинского, Жукова.

Также в Калуге утвердили список мест, где нельзя парковать электросамокаты.

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