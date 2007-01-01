В Калуге ввели новые запреты для электросамокатов
Средства индивидуальной мобильности нельзя использовать в скверах и парках.
Перечень содержится в постановлении городской управы, которое 23 января подписал городской голова Дмитрий Денисов.
Запретными зонами стали площадь Победы, сквер Защитников Отечества, парк им. Циолковского, Центральный парк культуры и отдыха, площадь Мира и улица Кирова (вместе с аллеей).
В прошлом году, напомним, запрещающие знаки установили также на улицах Суворова, Ленина, Московской, Дзержинского, Жукова.
Также в Калуге утвердили список мест, где нельзя парковать электросамокаты.