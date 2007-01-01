Массовые проверки таксистов прошли в Калужской области

Инспекторы ДПС и сотрудники управления административно-технического контроля дежурили в Калуге, Обнинске, Перемышле, Ферзиково, Козельске, Бабынино, Боровске и Кондрово.

Всего они остановили 82 машины.

- В ходе проверок выявлено 12 нарушений, три из которых в Калуге, по одному в Перемышле и Обнинске, шесть в Боровске - водители не имели разрешений для работы в такси, один из водителей в Козельске незаконно нанес на своё транспортное средство цветовую схему легкового такси, - рассказал 23 января начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.