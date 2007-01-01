-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Массовые проверки таксистов прошли в Калужской области
Авто и транспорт

Массовые проверки таксистов прошли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
09:13 сегодня
0 894
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Инспекторы ДПС и сотрудники управления административно-технического контроля дежурили в Калуге, Обнинске, Перемышле, Ферзиково, Козельске, Бабынино, Боровске и Кондрово.

Всего они остановили 82 машины.

- В ходе проверок выявлено 12 нарушений, три из которых в Калуге, по одному в Перемышле и Обнинске, шесть в Боровске - водители не имели разрешений для работы в такси, один из водителей в Козельске незаконно нанес на своё транспортное средство цветовую схему легкового такси, - рассказал 23 января начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

Новости по тегу
авто
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNwQjV4S0NYT3V6TWhjUFpWT0NvcEE9PSIsInZhbHVlIjoiWnVaeFByV0VzZjJvZXBWTG1nSmRsV1YvWVVZUXB3Rk0vbjBxcXRhY0dqYTFnTVZybGJQVW1RMWQrN2hZY0hFL1lLSjNGQlFlMDhOaG0rMk01ZmdDNm1kVzJXVmFLMWdJbGRTaUprYnlYNkZlOS9MT0JVTDh6NVlmOXJCbWE4OUNWNlNpY3ZqbnFUQmxJZi9jeTJSeENGOXFrb0JoNklJdDlHRUc5dm5LNFhZNmNoM2JNaUFyQmRTb2w1cjlkY05sYThxWUlOZW5LREk1TjkrQ2ZTVGJnaEJzaXRLM0hBT1BxT3pDZnV5c0hYWE9Ra2Z0NnZyaExPYnB2bEx4RXlJVmJIN054MU5sVjFrNXllT2NuSEIveUVMT1QrclpBU2JrNGpESU93QjM0c01LUy91Q29XZDlLZHlOMzZ5L2JjbU1zbjlJOEkzdGRjdGpBNktHcFJlRVI3V05sSHZIVVkvQjB0Yy9TR041WlErYWFOQzZyREVFYjZUVDNJOVNodVFyVGNlMWZqc284VW8ycmtHTXlxanJnNjk2UnE4K1lITk94WVhWa3ZGWGJBZDE1SnlRNk9ScWFxeUI5RWgrL2IzOCIsIm1hYyI6ImIwMTNjYzNlMTg2NzJiNzQ0N2ZlMTgyNWQ1NmViNTJlNWYxMjY1YWE0ZDNiNjgyMDhiY2EzM2Y0ZDU2NzQ4YjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5XYW1VdlhHS2ljR2cvMm1aaHpqQVE9PSIsInZhbHVlIjoiTUw2bGwxak4yUmhtaEFaU3lFRmZyamR6SlFaUXlTZmdLSjZUZmdpZ3IwUmk2WGlWbWhFZ1NqL2ZUOHJCQ1hTQ0Q5UlNERzBHem44anJ3bE5FbGlQbWVDQzZ2VEJBanVsUUJvQzhEcEVZbWlMNVMzU2d6NkFXY21WVjdndzhxUk02UU9VVkNRSDVjVldJVFVWR2JiRTZ0bmtuOUdzZGNlSy9qdEJrZkU5YlpBajMvTkxiU3VLSUR6WWw0QjlvMzRMQjhSbHJlVmlJVHhRRWIxRFZra21lWld0L1UvTkNPcHdEb1hDS04yRXBXdUxUS05HMC82bEpkUzgwZTVqWGZNRmxLWmVGVlJRTUVFbGlHSWFwQjZSeVhDNXV6V0lhMDBaeGpYZDFnYWhGK2J5YkxXby9xNGJUdVVpcEQwaW9PTTgvQlFlSjdiWWxRNXZ4MFJ6U1RPMkdLQStld2ZlUzZOL2hXQmY5dGplcXI0SGhQMVByaHRCU0ZVRDc2b0lkZUtLQkRhNWpLQWxtR0dkVHBQWDJjQUZ4Z3JaY1VGL2M0S28zMTVIWnVPOEl1dkppTXhaREUyTjRMQTRUTjcwbWJEQ1dVaGVvTXNvSEpaZFJueE1OSkdLTW5JUVdmYXVzMEYzdnh5Y001THVTT2NLRWJXbnBtRXNhTHZzYklOR0U2d2tZTjFKYndJcVpVVThmVFRyRGpRZDVCMk5QcWlLNi9VVmF1TlJrdTVSb2VSM2NiVzZENnlOa1JnL1IzYlliSytkUHluSVdBNVZrNDFCRWVHMHJ3ZUc1cXNYdGtZR29EV0ZKWlV0MUcwU0I1OGVKUmNiYkpwMlVQbXc0Z01FQXJFLyIsIm1hYyI6IjVkYzg3MWM3M2VmNTIyZmVhMTQ0MGUyZmY3YjkyMWEyZDcxNTQ0ZGJjYjk4MjNkOGI1MjMyZGY2MmVkYWIzNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+