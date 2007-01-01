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Водители пробивают колеса на дороге под Калугой

На опасное дорожное покрытие пожаловались на странице губернатора.
Дмитрий Ивьев
19:20 сегодня
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- Когда будет приведено в годное для эксплуатации дорожное покрытие альтернативной объездной дороги от Ерденево через Детчино в сторону Калуги?! – задается вопросом водитель. - Сколько еще автомобилистов должно испортить свои колеса…

Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта Калужской области:

- На указанной дороге уже приступили к устранению ямочности. К сожалению, из-за большого объема работ точные сроки устранение ямочности подсказать не сможем.

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