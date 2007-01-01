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Авто и транспорт

В Калуге жалуются на опасные пешеходные переходы

Жители микрорайона Силикатный рассказали в соцсетях, что пешеходы выходят из-за столбов.
Дмитрий Ивьев
18:40 сегодня
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Это может привести к ситуации, когда водитель слишком поздно заметит человека.

- Для чего на улице Гурьянова все пешеходные переходы сделаны опасными? – задается вопросом местный житель. - Почему пешеходы выходят из-за столба на проезжую часть?

В городской управе ответили, что в будущем запланирован ремонт:

- Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию дороги микрорайона Силикатного. В конце этого года должно быть заключение госэкспертизы.

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