В Калуге жалуются на опасные пешеходные переходы
Жители микрорайона Силикатный рассказали в соцсетях, что пешеходы выходят из-за столбов.
Это может привести к ситуации, когда водитель слишком поздно заметит человека.
- Для чего на улице Гурьянова все пешеходные переходы сделаны опасными? – задается вопросом местный житель. - Почему пешеходы выходят из-за столба на проезжую часть?
В городской управе ответили, что в будущем запланирован ремонт:
- Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию дороги микрорайона Силикатного. В конце этого года должно быть заключение госэкспертизы.