В Калуге развалился асфальт на дороге, где ездит школьный автобус

Наш читатель прислал фото.

Проблемы возникли на дороге, которая ведет от улицы Терепецкое Кольцо к улицам Михайловской, Сретенской и Яновских.

- Ямы на всю дорогу, - рассказал калужанин. - А это единственная дорога, по которой ездит школьный автобус. Уже скоро придется ехать по полю, но там с обеих сторон овраги. А также на улице Сретенской дорожного покрытия практически нет, и вообще нет освещения. По улице Сретенской все дети идут на школьный автобус, улица проезжая, дети идут утром в полной темноте по ней.

Городские власти пока не комментировали ситуацию.