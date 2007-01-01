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Авто и транспорт

В Калуге развалился асфальт на дороге, где ездит школьный автобус

Наш читатель прислал фото.
Дмитрий Ивьев
15:18 сегодня
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Проблемы возникли на дороге, которая ведет от улицы Терепецкое Кольцо к улицам Михайловской, Сретенской и Яновских.

- Ямы на всю дорогу, - рассказал калужанин. - А это единственная дорога, по которой ездит школьный автобус. Уже скоро придется ехать по полю, но там с обеих сторон овраги. А также на улице Сретенской дорожного покрытия практически нет, и вообще нет освещения. По улице Сретенской все дети идут на школьный автобус, улица проезжая, дети идут утром в полной темноте по ней.

Городские власти пока не комментировали ситуацию.

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