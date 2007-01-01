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Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области опять закрыли проезд по мосту через Оку

Его развели в поселке Дугна Ферзиковского района.
Дмитрий Ивьев
09:08 сегодня
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Это связано с пропуском ледяной шуги, сообщили 23 января в министерстве транспорта Калужской области.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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