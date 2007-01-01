В Боровске ремонтируют аварийные участки

Ямы латают с помощью литого горячего асфальта.

В среду, 22 января, об этом сообщили в администрации города.

- Подрядчик начал с самых повреждённых и проездных участков, где состояние дорог вызывало наибольшее опасение, - говорится в официальном комментарии.