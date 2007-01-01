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Авто и транспорт

В Боровске ремонтируют аварийные участки

Ямы латают с помощью литого горячего асфальта.
Дмитрий Ивьев
15:20 сегодня
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В среду, 22 января, об этом сообщили в администрации города.

- Подрядчик начал с самых повреждённых и проездных участков, где состояние дорог вызывало наибольшее опасение, - говорится в официальном комментарии.

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