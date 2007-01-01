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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге запустят новый автобус №35 до набережной

Городская управа на днях обновила реестр муниципальных маршрутов.
Дмитрий Ивьев
08:47 сегодня
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В нем появился новый автобус №35 «ст. Калуга I - Яченская набережная».

От вокзала он будет ехать по улице Ленина до Кирова, потом в сторону площади Победы, там делать круг и обратно по Кирова до сквера Мира, затем по Гагарина и Королева до парка Циолковского, там разворачиваться и ехать по Королева и Пушкина до Каменного моста и Старого Торга, спускаться вниз по улице Набережной и доезжать до сквера Волкова.

В обратном направлении автобусы №35 поедут от сквера Волкова в сторону бора, там развернутся, проедут набережную Оки, Старый Торг, Каменный мост, улицы Гагарина, Кирова, площадь Победы, Ленина.

На маршруте хотят использовать два малых автобуса. Подбирать и высаживать пассажиров они будут на всех городских остановках.

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