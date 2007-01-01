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Авто и транспорт

Калужские власти прокомментировали ДТП на окружной, где жаловались на дорогу

Водители сообщали, что утром 20 января асфальт на некоторых участках обледенел.
Дмитрий Ивьев
14:30 сегодня
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Примерно в одно время там произошли две аварии.

Однако чиновники отрицают проблему с дорогой.

- Этот участок дороги находится в ведении коллег из управления Москва – Бобруйск, - рассказал и.о. министра транспорта Калужской области Геннадий Орлов. - До момента совершения аварий дорога уже была обработана противогололёдными средствами. По предварительной информации ГИБДД причиной аварий в обоих случаях стало нарушение водителями правил дорожного движения: несоблюдение дистанции между автомобилями и превышение скоростного режима. Недостатков по содержанию указанного участка автодороги сотрудниками ГИБДД не выявлено.

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