Калужские власти прокомментировали ДТП на окружной, где жаловались на дорогу

Водители сообщали, что утром 20 января асфальт на некоторых участках обледенел.

Примерно в одно время там произошли две аварии.

Однако чиновники отрицают проблему с дорогой.

- Этот участок дороги находится в ведении коллег из управления Москва – Бобруйск, - рассказал и.о. министра транспорта Калужской области Геннадий Орлов. - До момента совершения аварий дорога уже была обработана противогололёдными средствами. По предварительной информации ГИБДД причиной аварий в обоих случаях стало нарушение водителями правил дорожного движения: несоблюдение дистанции между автомобилями и превышение скоростного режима. Недостатков по содержанию указанного участка автодороги сотрудниками ГИБДД не выявлено.