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Авто и транспорт

В Калуге жалуются на припаркованные грузовики

Дмитрий Ивьев
16:14 сегодня
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Наш читатель рассказал, что фура блокируют правую полосу в районе Грабцевского шоссе, 14.

- Магазин регулярно блокирует фурой полосу, и выгружают товар, - жалуется калужанин. - Создают пробку в час пик. Фура паркуется прямо на пешеходном переходе. Перед магазином установлены металлические ограждения, чтобы пешеходы не пересекали проезжую часть в неположенном месте, а сотрудники магазина разрезали часть этого ограждения, приварили петли и, когда им нужно выгружать товар, используют как калитку. По какому праву они портят городское имущество?

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