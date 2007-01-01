В Калуге жалуются на припаркованные грузовики

Наш читатель рассказал, что фура блокируют правую полосу в районе Грабцевского шоссе, 14.

- Магазин регулярно блокирует фурой полосу, и выгружают товар, - жалуется калужанин. - Создают пробку в час пик. Фура паркуется прямо на пешеходном переходе. Перед магазином установлены металлические ограждения, чтобы пешеходы не пересекали проезжую часть в неположенном месте, а сотрудники магазина разрезали часть этого ограждения, приварили петли и, когда им нужно выгружать товар, используют как калитку. По какому праву они портят городское имущество?