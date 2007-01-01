В Калуге просят поменять режим работы светофоров на улице Кирова

Обращение автомобилиста появилось на странице губернатора.

- Почему на улице Кирова нельзя сделать отдельный светофор для водителей и пешеходов? – задается вопросом водитель. - Пробки только из-за этого. Увеличить интервал по времени, поставить дополнительные секции - и будет нормальное движение. А то все упирается в одних пешеходов.

Однако в городской управе пока не согласны, что что-то надо менять.

- Все светофоры установлены исходя из проекта организации дорожного движения, внесения изменений в проект пока не планируется, - говорится в официальном комментарии.