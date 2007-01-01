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В Калуге таксисты требуют повысить тарифы

Обращение от водителей опубликовано на странице губернатора Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:41 сегодня
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Таксисты указывают, что цены на поездки до сих пор остаются на уровне 2012 года. В то же время общественный транспорт подорожал недавно на 40%.

- Требуем решить следующую проблему, которая остро встала перед десятками тысяч семей Калужской области и миллионов семей по России с маленькими детьми и ипотеками. Цены по всей стране растут дикими темпами. Особенно это заметно для транспортной отрасли, где автомобили, бензин, запчасти и прочее выросли только за последние 2 года в несколько раз, - говорится в комментарии жительницы Калуги. - Однако цены на услуги такси остались по сей день на уровне 2012 года. За последний год сфера такси подверглась одним из самых жестких реформ и ужесточению требований, в то время, как другие отрасли регулярно получают поддержку от государства и послабления.

Таксисты просят не занижать цены искусственно.

- Компания Яндекс неоднократно подвергалась проверкам ФАС из-за якобы высоких тарифов. По факту тарифы от 2012 года, - уверяют некоторые перевозчики.

Ситуацию прокомментировали в министерстве конкурентной политики Калужской области:

- Цены на услуги такси государство не регулирует, они устанавливаются перевозчиками самостоятельно в зависимости от различных рыночных условий.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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