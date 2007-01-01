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В Калуге пропало освещение на улице Московской

Жители жалуются на темноту в районе улицы Поселковой.
Дмитрий Ивьев
09:27 сегодня
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- От Поселковой до КАДВИ не горит ни один фонарь, - рассказала калужанка Надежда 17 января. - Темень непроглядная. Плитка ничем не обработана, и в этой темноте люди гуськом, чтобы не упасть, ползут друг за другом. Наведите, пожалуйста, порядок!

В городской управе признали наличие проблемы.

- В течение одной-двух недель подрядная организация постарается устранить неполадки, - говорится в официальном комментарии. - Тротуары обработаем в течение двух-трёх дней.

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