В Калуге пропало освещение на улице Московской
Жители жалуются на темноту в районе улицы Поселковой.
- От Поселковой до КАДВИ не горит ни один фонарь, - рассказала калужанка Надежда 17 января. - Темень непроглядная. Плитка ничем не обработана, и в этой темноте люди гуськом, чтобы не упасть, ползут друг за другом. Наведите, пожалуйста, порядок!
В городской управе признали наличие проблемы.
- В течение одной-двух недель подрядная организация постарается устранить неполадки, - говорится в официальном комментарии. - Тротуары обработаем в течение двух-трёх дней.