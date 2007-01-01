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Авто и транспорт

В Калуге жалуются на поворачивающих вторым рядом на Старом Торге

В соцсетях водители пишут, что там регулярно возникают аварийные ситуации.
Дмитрий Ивьев
10:48 сегодня
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Многие водители с правого ряда поворачивают налево на улицу Набережную.

Камер фиксации нарушений на этом перекрестке нет.

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