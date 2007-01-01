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Авто и транспорт

В Калуге ямы залатали на четырех улицах

Ремонт прошел на Минской, Маяковского, Спартака и Академика Королева.
Дмитрий Ивьев
10:11 сегодня
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Об этом сообщили в МБУ «СМЭУ».

Работы проведены с помощью литой асфальтобетонной смеси.

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