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Авто и транспорт

Массовые проверки таксистов прошли в Калужской области

Сотрудники ГАИ и управления административно-технического контроля дежурили в Тарусе, Людиново, Сухиничи, Медыни, Калуге, Кирове, Обнинске и Малоярославце.
Дмитрий Ивьев
16:17 сегодня
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Всего остановлено 93 машины, сообщил начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

В Малоярославце выявили три нарушителя, в Калуге – одного.

- Водители не имели разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, - пояснил Орехов. - На всех нарушителей составлены административные материалы.

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