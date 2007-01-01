Массовые проверки таксистов прошли в Калужской области

Сотрудники ГАИ и управления административно-технического контроля дежурили в Тарусе, Людиново, Сухиничи, Медыни, Калуге, Кирове, Обнинске и Малоярославце.

Всего остановлено 93 машины, сообщил начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

В Малоярославце выявили три нарушителя, в Калуге – одного.

- Водители не имели разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, - пояснил Орехов. - На всех нарушителей составлены административные материалы.